Milan, Tapiro d'oro a Ibrahimovic: "Conceicao resta? Sta facendo bene, ha la nostra piena fiducia"

Il pareggio contro ila San Siro nel ritorno dei playoff è costato ai rossoneri l'uscita prematura dalla massima competizione europea. L'espulsione di Theo Hernandez in avvio di ripresa (doppio giallo, prima per una vistosa trattenuta su Hadj Moussa e poi per simulazione) ha cambiato il volto della partita: il Milan era in controllo dopo essere passato in vantaggio nel primo minuto di gioco con l'ex Santiago Gimenez, ma gli olandesi hanno sfruttato la superiorità numerica e hanno pareggiato i conti con Julian Carranza, assicurandosi il passaggio del turno in virtù del successo dell'andata a Rotterdam.

- Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna un Tapiro d’oro a, Senior Advisor del Milan, che dopo aver parlato a fine gara non si nasconde: "".- A domanda se sia stata data una tirata d'orecchie ache con l'espulsione ha compromesso la qualificazione, Ibra risponde: "Non è stato un momento positivo., ma ora l’obiettivo è rimanere uniti come gruppo per il campionato e la Coppa Italia".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

- Infine Ibrahimovic, arrivato al suo nono Tapiro d'oro in carriera, risponde così quando gli viene chiesto seresterà: "Sta facendo bene: quando è arrivato le cose sono cambiate. Non siamo ancora al cento per cento, ma stiamo migliorando.".