Il derby continua a bruciare sulla pelle. Dopo lo 0-3 contro l'Inter nella sfida scudetto, l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto il suo sesto Tapiro d’oro. Intercettato a Milano dall'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, lo svedese ha dichiarato: "È stata dura. Abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo. Alla prossima partita vado con il Tapiro, magari porta fortuna":



'SANREMO? NON CI PENSO' - L'ultimo Tapiro risaliva al 30 novembre, quando il calciatore era balzato agli onori della cronaca per la sua polemica nei confronti del videogioco Fifa. Ibra la prossima settimana sarà ospite al Festival di Sanremo: "Per ora sono concentrato sulle partite".