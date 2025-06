Milan, Tare al lavoro per il colpo Modric: il paragone con Ibrahimovic e la partita da giocare sul contratto

. La magia del croato a San Siro sembra un titolo di un fillm che Igli Tare vuole mandare in scena nella prossima stagione. I primi contatti con l'entourage del giocatore hanno portato ache poteva anche sembrare scontata ricordando come Luka non abbia mai nascosto la sua simpatia verso il club 7 volte campione d'Italia sin da quando era bambino.Ritorno al passato.Tare sta lavorando a questo colpo importante ( come Maldini all'epoca) basandosi anche su dati statistici significativi: Luka Modric ha collezionato 57 partite nell'ultima stagione con il Real Madrid,. Il tempo passa anche per un calciatore immortale come lo è il croato ma senza disperdere nemmeno una particella di classe cristallina.

- Modric è animato da sentimenti forti di amore e riconoscenza nei confronti del club della sua vita, il Real Madrid, e non intende venire meno all'impegno relativo al Mondiale per club.Ecco perchè l'opzione Modric per il Milan è sicuramente un qualcosa in più di una semplice tentazione.