Milan, Tare e Allegri votano Xhaka: la strategia per ottenere il via libera dal Bayer Leverkusen

Personalità ed esperienza da vendere.32 anni, è il centrocampista ideale perper la sua capacità di essere leader sempre, in ogni partita, in ogni allenamento. E questo Milan necessita di determinate caratteristiche per voltare pagina e mettere le basi per costruire un nuovo ciclo. Il capitano della nazionale svizzera è un obiettivo serio che mette d'accordo tutte le anime del club.Svizzero, ma con origini albanesi (i genitori emigrarono dal Kosovo prima della nascita dei figli) mancino, è arrivato al Leverkusen nel 2023, dopo aver giocato per sette stagioni all’Arsenal. Igli Tare vorrebbe lavorare con XParliamo di un giocatore molto intelligente dal punto di vista tattico, con una grande capacità al tiro e una buona tecnica.Il Milan sta adottandoare vuole aspettare il confronto, previsto a stretto giro di posta, tra Granit e il nuovo allenatore del Bayer Leverkusen Ten Hag