Milan, Tare: “È vero, cerchiamo un attaccante: ecco l’identikit. Gimenez…”

Nel corso dell’incontro con la stampa, nuovo direttore sportivo del Milan, si è soffermato su alcuni temi centrali sul mercato:"È vero che cerchiamo un attaccante, si prevede di intervenire in caso di qualche uscita sugli esterni, magari con uno o con due giocatore. Per quanto riguarda la posizione del centravanti, stiamo cercando un altro giocatore che possa essere in competizione con Gimenez, che ritengo sia un buon giocatore, che ha avuto un impatto normale nel calcio italiano, soprattutto di ambientamento in un calcio diverso. Perciò abbiamo massima fiducia in lui, ma dobbiamo fare un altro intervento per quanto riguarda il centravanti. Ci prenderemo il tempo dovuto anche per capire che tono prenderà la squadra. Abbiamo le idee chiare su che tipo di giocatore sarà. Un centravanti vero può fare la differenza perché è questo che è mancato con l'addio di Giroud al Milan".

"Stiamo valutando profili sia in Italia che fuori. È una questione di caratteristiche: per questa squadra è fondamentale. Sull'attaccante stiamo cercando un rinforzo con caratteristiche diverse di Gimenez, un po' alla Giroud. Dobbiamo essere bravi a completare queste due cose insieme"."Penso che a questa squadra manca una caratteristica. Abbiamo un centravanti come Gimenez, forte, ma manca un centravanti che sta dentro l'area, bravo ad attaccare. Non è una questione di prezzo secondo me, ma di opportunità che ci sono durante il mercato. Io non mi nascondo. Sono convinto che si farà la cosa giusta. Ci sono giocatori che sono costati un patrimonio e hanno fatto male e chi è costato poco e viceversa. Per me è una questione di ruolo. Noi dobbiamo stare attenti. La posizione a cui teniamo di più è il numero 6 in difesa".