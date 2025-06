Il nuovo direttore sportivo del Milan,, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un incontro con la stampa organizzato dal club rossonero, dove ha presenziato anche Calciomercato.com. Tante le tematiche affrontate, tra cui anche quel senso di appartenenza fondamentale per un grande club come il Milan."Ormai sono tre-quattro settimane che sono qui al Milan. Vorrei dire due parole per ringraziare l'accoglienza di tutta la società, che mi ha fatto sentire da subito una parte integrante di questo gruppo. Perciò ci tenevo a dire queste due parole perché sono fondamentali per me, per iniziare con la voglia, con la determinazione che sento su di me, arrivando in un club con una storia così gloriosa, che mi dà una responsabilità enorme per dare il massimo soprattutto per contribuire, ma tutto questo è per portare la società dove merita di essere, ai vertici del calcio italiano".

"A me piace molto il senso dell'appartenenza. Ci tengo molto a trasmettere ai giocatori la conoscenza della storia del club, il senso di rappresentare anche fuori dal campo. A volte ci sono tante storie di fuori, ma io voglio portare alla base anche dei giocatori che si riconoscono in questi colori. Quando ho parlato con Luka, la prima cosa che mi ha detto è se saremo una squadra vogliosa di vincere il campionato perché parliamo di un campione che ha vinto le Champions al Real Madrid. Parliamo di un giocatore che vuole vincere e che trasmetterà qualcosa ai giocatori a livello di qualità e di leadership. Il fatto che lui sia tifoso del Milan fa più eccitare perché per lui sarebbe una bella cosa fare una stagione da protagonista. Poi l'estate prossima c'è il Mondiale con la Nazionale croata".