Milan, Tare nuovo direttore sportivo. Furlani: "La figura ideale per il rilancio del club"

Federico Albrizio

40 minuti fa



Ora è ufficiale, Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan.



Inizia l'avventura del dirigente albanese ex Lazio, che ha firmato con il club rossonero un contratto per i prossimi tre anni e ha già cominciato a lavorare, con la questione allenatore come priorità.



LE PAROLE DI FURLANI - Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha commentato la scelta. Le sue parole dal comunicato ufficiale del club: "Siamo felici di accogliere Igli Tare nella famiglia rossonera. La scelta giusta da cui ripartire: competenza, determinazione e valori forti, unite a una solida conoscenza del calcio italiano e una visione internazionale, lo rendono la figura ideale per contribuire al rilancio del Club, attraverso lo sviluppo di un progetto sportivo ambizioso".