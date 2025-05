Milan, Tare sposa la linea italiana: idee Udogie, Nicolussi Caviglia e Lucca

Il Milan riparte da Igli Tare. Salvo clamorosi colpi di scena, lunedì prossimo sarà il giorno dell’annuncio ufficiale per il dirigente albanese in rossonero. Giorgio Furlani, su input del patron di Red Bird Gerry Cardinale, ha chiuso il fin troppo lungo casting per la nomina del nuovo direttore sportivo per il club di via Aldo Rossi. Nelle ultime 48 ore i contatti tra le parti sono stati continui per iniziare a programmare il lavoro da fare sul mercato.



LINEA ITALIANA - L’orribile stagione che vedrà l’atto conclusivo sabato a San Siro contro il Monza impone una rivoluzione profonda. Diversi giocatori saranno messi sul mercato mentre in entrata sono previsti diversi colpi di nazionalità italiana. L’idea è di iniziare a formare uno zoccolo duro sulla falsariga del modello Inter. Tare ha sposato in pieno questa linea e farà leva sulla sua consolidata rete di contatti nel nostro campionato. La ricerca dei giocatori giusti da inserire inizierà presto in condivisione con Moncada.

- Diverse idee sono già state messe sul tavolo per essere valutate celermente:che ha recentemente prolungato il suo contratto con la Fiorentina. Per la corsia mancinache lo aveva prelevato dalla Juventus la scorsa estate per 5 milioni di euro. In attacco servirà un alter ego per Gimenez e i nomi possibili sono quelli didovrà decidere se investire o meno i 12 milioni previsti per l’opzione di acquisto dall’Atalanta.