Elliott non vuole mollare di un centimentro per Tare. Il direttore sportivo della Lazio è considerato il profilo migliore per attualizzare quel progetto basato sulla ricerca di giovani a costi moderati che possano migliorare la competitività della rosa ed essere in grado di poter generare una plusvalenza futura. Una idea che, per il momento, si va scontrare con la ferma volontà di Lotito che non ne vuole sapere di privarsi del suo braccio destro.



LA VOGLIA DI TARE - Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, Tare è molto tentato dalla proposta del Milan. Importante dal punto di vista economico, intrigante per blasone e progetto di rilancio del club. Ma il dirigente albanese ha un legame fortissimo con il presidente Lotito e un contratto, da poco rinnovato, fino al 2022. Durante la stagione, però, non sono mancati momenti di scontro e di confronto tra i due, sia a livello tecnico che organizzativo. Igli vorrebbe avere un budget superiore sul mercato per rinforzare la Lazio. Non vuole forzare la mano con il suo presidente, ma al contempo spera di cogliere questa nuova opportunità a tinte rossonere.



SOLUZIONE INTERNA - Qualora dovesse sgretolarsi il muro eretto da Lotito, la Lazio potrebbe trovare in casa l'eventuale sostituto di Tare. Si tratta di Mauro Bianchessi, attuale resposabile del settore giovanile con un lungo passato proprio al Milan. In rossonero aveva portato Donnarumma, Cutrone e Locatelli e ha guadagnato anche la fiducia totale di Lotito. Una suggestione al momento, ma non è detto che non diventi qualcosa di più concreto.