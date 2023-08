Non è ancora saltata, ma i segnali vanno in quella direzione. Mehdi Taremi si allontana dal Milan, l'affare che sembrava in dirittura d'arrivo ieri sera ora è vicino a sfumare. Ieri Furlani, Moncada e D’Ottavio avevano alzato l'offerta 15 milioni di euro più 2/3 di bonus per convincere il Porto a liberare l'attaccante iraniano, ma sul più bello il club portoghese e l'entourage del giocatore hanno cambiato le carte in tavola. Bonus, modalità del pagamento e soprattutto commissioni sono diventati, in poche ore, ostacoli insormontabili. Il Milan non intende farsi prendere per la gola, è convinto di aver fatto un passo in avanti, alzando la sua proposta. Ora non è disposto a nuovi rilanci. Al momento Taremi ha ottime chance di restare al Do Dragao. Con il Milan che potrebbe valutare altri profili per rinforzare l'attacco.