Ciprian Tatarusanu, portiere del Milan, parla a Dazn dopo la vittoria contro il Torino: "Dida che mi diceva di lanciare lungo? Abbiamo preparato questa giocata, sempre lunghi per Giroud per vincere il duello coi difensori, è stato bravo. Non giocando da tanto tempo, è normale avere dubbi, allenamento è una cosa, la partita è un'altra. Coi compagni lavoro da un anno e mezzo, spero di giocare sempre a questo livello, aiutando la squadra a vincere".



L'ULTIMA AZIONE - "Ibra che mi dice di bloccare? Io vorrei fermare tutti i palloni. Milinkovic? Anche io a Oporto sono andato su per aiutare la squadra, siamo alti e vogliamo dare una mano. Sono uno freddo, abbastanza freddo".



IL CLEAN SHEET - "Quando aspetti per entrare in partita è difficile. Il Torino non ha avuto occasioni nel primo tempo ma sono stato concentrato fino alla fine e sono contento di aver mantenuto la porta inviolata".