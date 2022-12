Nuova parte di stagione, vecchie abitudini.è stato inaugurato dalla sfida persa 2-1 contro l'Arsenal, valida per la Dubai Super Cup, nella quale ancora una volta, come negli ultimi mesi tra Serie A e Champions League,: a differenza di quanto accaduto nella passata stagione, quando l'ex Fiorentina si è rivelatograzie al rigore parato nel derby contro l'Inter a Lautaro Martinez,, che potevano costare caro ai colori rossoneri.come testimoniato daili, e in generale uni, una delle qualità più importanti del collega francese: limiti palesati nuovamente proprio contro i Gunners, dato che i gol sono arrivati grazie a un calcio di punizione di Odegaard, sul quale Tatarusanu è apparso immobile, e in seguito a una ripartenza errata, punita da Nelsson.- Secondo quanto appreso da Calciomercato.com,, che sarebbe assolutamente imperdonabile. Tempo al tempo, con il transalpino che dovrebbe disputare già un tempo nella sfida di venerdì contro il Liverpool, per cercare di essere- Per quanto riguarda la prossima stagione invece, il Milan si è già cautelato, grazie alle mosse di Maldini e Massara:Considerando le precarie condizioni di Maignan e l'insicurezza palesata da Tatarusanu, forse sarebbe il caso di anche se così il club meneghino dovrebbe corrispondere un indennizzo all'Atalanta, che comunque avrebbe bisogno di una riserva.@AleDigio89