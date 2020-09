Prime parole da giocatore del Milan per Ciprian Tatarusanu, che ai microfoni del canale ufficiale del club ha dichiarato: "Mi aspetto di fare un buon calcio, formare un gruppo ancora più forte e finire più in alto dell'anno scorso in classifica".



SULL'ESPERIENZA - "Posso portare equilibrio, il Milan è una squadra giovane, posso aiutare molto".



SU DONNARUMMA - "All'inizio nessuno lo conosceva, ma ha dimostrato subito di poter giocare in una squadra come il Milan. Ora ha più esperienza ed è ancora più forte, spero di aver un bel rapporto con lui".



SU PIOLI - "Ho già parlato con il mister, mi ha dato il benvenuto, è contento di lavorare ancora con me, mi aspetta in allenamento".



SU REBIC - "Ho giocato con lui alla Fiorentina, ma poi non siamo rimasti in contatto. Sono curioso di vederlo e parlargli".



SU IBRAHIMOVIC - "Giocatori così è sempre meglio averli in squadra. E poi tira molto bene, per noi in partita sarà più facile".



SULLA NAZIONALE - "E' importante per ognuno di noi. Abbiamo iniziato la preparazione per il Mondiale, spero di continuare così".