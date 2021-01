Il portiere rossonero Ciprian Tatarusanu parla a Milan TV prima della sfida di Coppa Italia con il Torino: "Abbiamo giocato tre giorni fa con loro. E' una squadra che mette tanta intensità. Dobbiamo replicare la prestazione dell'altro giorno. Oggi cominciamo una nuova competizione. E' un dentro e fuori e speriamo di andare il più avanti possibile. Farmi trovare pronto? Io mi alleno ogni giorno con il pensiero di giocare ogni settimana poi il mister fa le sue scelte. Speriamo di fare una grande partita. Sono contento quando ho l'opportunità di giocare. Cerco sempre di farmi trovare pronto".



A Rai Sport Tatarusanu aggiunge: "Non è facile non giocare, ma ho esperienza e so che quello che devo fare. Quando ho l’opportunità cerco di dare il massimo per aiutare la squadra a ottenere il massimo risultato".