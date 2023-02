Se tre indizi fanno una prova allora si può affermare che il Milan sia guarito. Contro il Monza è arrivata la terza, sofferta, vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. E tutte per 1-0, di corto muso. Il protagonista a sorpresa diventa quel Tatarusanu tanto criticato dai tifosi per alcune prestazioni certamente non all’altezza della situazione.



IL RISCATTO - Con il clean sheets dell’U-Power Stadium salgono a 353 i minuti d’imbattibibilità di Tatarusanu fra campionato e Champions. L’intervento a inizio partita su Ciurria è stato fondamentale, quello nel finale su Petagna ha blindato il risultato. Nel mezzo una quasi inesplorata sicurezza nel guidare il reparto. Ciprian si sta riscattando e ora fa soffrire meno i tifosi del Milan per l’assenza di Maignan. Il portiere francese ha messo nel mirino la sfida contro la Fiorentina.