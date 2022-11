La sosta del campionato è stata utile in casa Milan per Ciprian Tatarusanu che ha sfruttato lo stop per completare un'operazione agli occhi che aveva in programma da tempo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport che conferma come il portiere rumeno si sia sottoposto a intervento laser con la tecnica “Femtolasik custom PSP” per correggere l’astigmatismo misto elevato di cui soffriva.



Un minuto di intervento per vedere meglio operato dal dottor Angelo Appiotti (che curò altri sportivi come Kakà, Ambrosini, Abate, Borriello, ma anche Simone Inzaghi più recentemente) e perfettamente riuscito che migliorerà le prestazioni dell'estremo difensore.



Lo stesso dottore è stato intervistato dalla rosea confermando i benefici di questa tecnica: "Ciprian ha scoperto del difetto visivo un anno fa. Lo visitai e mi accorsi del problema: non utilizzava nessuna correzione, ma riusciva a convivere con l’astigmastismo tramite accomodazione. In poche parole, compensava con una messa a fuoco spontanea, strizzando gli occhi. La percezione di un oggetto, ad esempio un tiro da lontano, arriverà molto più velocemente. Questo permetterà una risposta occhio/mano migliore e ridurrà l’incidenza degli infortuni, con risposte muscolari più rapide".