Il centrocampista del Milan Rade Krunic, convocato dalla Bosnia per affrontare gli impegni di qualificazione al Mondiale e in predicato di scendere in campo nel match di questa sera contro la Francia a Strasburgo, non figurava nell'undici di partenza a causa di un problema fisico.



Secondo le prime indiscrezioni raccolte sul calciatore rossonero, Krunic ha accusato un risentimento muscolare nella fase di riscaldamento che gli ha impedito di scendere in campo. Le sue condizioni verrano analizzate in maniera più approfondita nelle prossime ore per capire la gravità del problema: una tegola in più per il Milan e per Pioli, costretti a fronteggiare già l'assenza di Kessie nelle prime due giornate di campionato e con un Bennacer non ancora al top della condizione dopo il Covid.