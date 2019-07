Theo Hernandez ha impressionato nel primo tempo disputato contro il Bayern Monaco. Almeno un paio di progressioni devastanti che hanno messo in seria difficoltà la difesa tedesca. Ma al 44' del pt l'episodio che non ci voleva per il Milan: la caviglia del terzino spagnolo si gira con un movimento innaturale costringendo il numero 19 rossonero al cambio con Conti.



DISTORSIONE- Secondo quanto appreso da calciomercato.com, per Theo Hernandez si tratta di una distorsione alla caviglia destra. L'ex Real Madrid è stato accompagnato all'ospedale per ulteriori accertamenti.