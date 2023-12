Bruttissime notizie per il Milan, l'esito dei test di Fikayo Tomori è pesante. Il difensore inglese, infortunatosi durante la partita con la Salernitana si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro.



RISCHIO LUNGO STOP - Si allunga la lista dei problemi in casa rossonera, Tomori rischia un lungo stop che supera le 4 settimane e può anche arrivare a 8, considerando le tempistiche per questa tipologia di infortuni: l'inglese non sarà a disposizione per uno o due mesi, rilanciando la necessità per il club di intervenire sul mercato. Quello di Tomori, inoltre, è il quarto infortunio muscolare al Milan che vede anche l'interessamento di un tendine: in precedenza era toccato a Malick Thiaw, Pierre Kalulu e Tommaso Pobega, gli ultimi due costretti a intervento chirurgico.