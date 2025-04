Milan, tegola Walker: frattura del gomito. Cosa filtra sul recupero e sul suo futuro

Con una nota, il club rossonero rende noto infatti: “AC Milan comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell'olecrano. L'operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione”.Un problema in più da gestire per Sergio Conceiçao, che perde uno dei suoi giocatori di maggiore esperienza in vista delle ultime 7 partite di Serie A e della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter del prossimo 23 aprile.In un momento storico in cui è ai box per l'infortunio muscolare di gennaio anche Emerson Royal, le uniche soluzioni nel ruolo di terzino destro per la formazione rossonera restano Alex Jimenez, che contro l'Udinese rientrerà dalla squalifica scontata contro la Fiorentina, e Alessandro Florenzi, reduce da un lungo stop per la rottura del legamento crociato del ginocchio subito durante il precampionato.sulle sue possibilità di permanenza. Il club rossonero si è infatti riservato la possibilità di esercitare un riscatto a circa 5 milioni di euro a giugno, ma al momento alcuna decisione è stata presa. E sull'argomento il diretto interessato si è espresso così nei giorni scorsi: "Ovviamente, entrambe le parti devono raggiungere un accordo alla fine della stagione e... Ascolta, il capitolo non è ancora del tutto chiuso, ma vedremo cosa succederà".