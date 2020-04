Nei giorni scorsi Paolo Maldini e Frederic Massara hanno avuto un confronto telefonico con tutti gli agenti dei giocatori in scadenza: da Bonaventura a Biglia, passando per Begovic e Kjaer. Il motivo risiede nelle misure da adottare qualora si riprenda a giocare nel mese di giugno: in tal caso i giocatori potrebbero essere impegnati fino al termine mediante una proroga.