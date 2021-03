Dall'altra parte del campo c'è un osso duro come Mino Raiola che ha una strategia chiara in mente e non intende fare sconti.Con il passare dei giorni aumenta sempre di più la tensione perché una separazione sarebbe dolorosa sia dal punto di vista sportivo che economico.- Il Milan ha proposto a Gianluigi Donnarumma un contratto da 7,5 milioni netti che con i bonus può arrivare 8, ovvero due in più rispetto a quello attuale.Pretende che l'accordo si basi su un contratto di cinque anni per mettersi al riparo da ulteriori rischi. Mino Raiola però non ha ancora accettato, lo stesso Gianluigi Donnarumma (al momento) non si è esposto come era nelle aspettative del club rossonero.. Nelle ultime ore diverse fonti raccontano che Mino Raiola abbia chiesto una commissione giudicata spropositata soprattutto in relazione alla breve durata del contratto che vorrebbe far sottoscrivere a Gianluigi Donnarumma.