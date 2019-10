Le parole di Paolo Maldini hanno scosso il Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera Elliott non ha voluto commentare, neanche in maniera informale, le parole del direttore tecnico del club che hanno in parte "tirato per la giacchetta la proprietà" fissando obiettivi importanti nel breve periodo. Secondo il quotidiano milanese, nonostante il silenzio filtra nervosismo nell'ambiente rossonero non solo in campo per la mancanza di risultati, ma anche fuori.