La tensione è un sentimento che si può scorgere nei momenti di grande stress. Ed è certamente un sentimento che sta animando il Milan in diverse componenti perché le cose non stanno andando per il verso giusto, specialmente in quelle dedicate all’aspetto medico oltre a quello atletico e tecnico. Il numero degli infortunati tende crescere invece che ad arrestarsi, la cronistoria degli ultimi tre anni è un aspetto che sta penalizzando oltremodo un gruppo sempre intento a elevare il livello della competitività.



CONFRONTI - La sosta servirà al Milan per iniziare una serie di confronti per cercare di arrivare alla causa principale di questa situazione legata agli infortuni. Nella giornata di domani, con la ripresa degli allenamenti, non è da escludere il primo di questi summit tra Pioli e la dirigenza. La volontà del club è di analizzare tutto nel dettaglio, senza farsi prendere dell’emotività ma cercando di intervenire dove sarà necessario. Anche modificando qualcosa rispetto ai programmi iniziali. Furlani ha confermato la fiducia nel tecnico Pioli nonostante la crisi di risultati in campionato e con la chiara intenzione di risolvere il problema degli infortuni senza perdere ulteriore tempo.