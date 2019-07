Tentar non nuoce. Boban chiama, Modric non risponde. Il dirigente croato ci ha provato con il suo connazionale in vacanza, ma il Pallone d'Oro gli ha subito fatto capire di non essere interessato a un trasferimento al Milan. Anzi, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il regista classe 1985 è sul punto di prolungare il contratto in scadenza tra un anno (giugno 2020) col Real Madrid da 10 milioni di euro netti a stagione. Così i rossoneri si concentrano su un altro centrocampista del club spagnolo: dopo aver preso Theo Hernandez, ora si tratta anche per Ceballos.