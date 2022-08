Potrebbe esserci ancora la Premier League nel futuro di Tiamoue Bakayoko. Il centrocampista francese è in uscita dal Milan, oltre a Monza e Nottingham Forest, c'è da segnalare il forte interesse del Newcastle, a caccia di un profilo di esperienza per rinforzare la mediana. Maldini e Massara vogliono chiudere il prestito con un anno di anticipo, ma serve l'ok del Chelsea, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2024.