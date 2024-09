Redazione Calciomercato

Milan, Terracciano non ha cambiato idea sul mercato

20 minuti fa



Terracciano era stato molto richiesto sul mercato la scorsa estate. Como, Monza e Torino avevamo chiesto il giocatore in prestito al Milan ma non se ne fece nulla per volere dell’ex Verona. Da capire se potrà cambiare qualcosa nel mercato di gennaio: Filippo, dopo la partita di Roma contro la Lazio, non ha più visto il campo.