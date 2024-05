Milan, Terracciano: "Non potevo chiedere partita migliore per esordire dal 1'"

36 minuti fa



Filippo Terracciano, esterno del Milan, ha parlato a Dazn prima della sfida in casa del Torino:



"L'avvicinamento lo vivo benissimo, sono pronto e poi questo momento è arrivato proprio contro quello che è stato il mio primo allenatore, non potevo chiedere partita migliore per il mio esordio dall'inizio".



JURIC E TERRACCIANO - Terracciano ovviamente si riferisce al tecnico granata Ivan Juric, che lo ha visto arrivare in prima squadra quando era al Verona, nel 2019-2020.