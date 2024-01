Milan, tesoretto da 40 milioni per la punta: due obiettivi

Il Milan guarda alla prossime estate di calciomercato come quella in cui verrà inserito in organico un grande attaccante capace di sostituire in un colpo solo sia Jovic che Giroud, entrambi in scadenza e su cui si dovrà presto prendere una decisione. Tanti sono i profili seguiti dal duo Moncada e D'Ottavio, ma due sono quelli che più convincono la dirigenza rossonera.



SESKO E ZIRKZEE - Due profili simili, due prime punte in grado di far gol, ma anche di mettere in ritmo i compagni proteggendo palla e creando occasioni. Da tempo i rossoneri sono su Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna che sta stupendo tutti in questa Serie A agli ordini di Thiago Motta (che non a caso piace anche come possibile erede di Pioli). Insieme all'olanedese piace molto anche Benjamin Sesko, centravanti sloveno classe 2003 passato dal Salisburgo al Lipsia e un po' più fisico rispetto a Zrikzee.



TESORETTO DA 40 MILIONI - Un grande colpo, con un budget che secondo Tuttosport è già prestabilito. Il Milan ha già deciso di stanziare per la prossima stagione un budget da circa 40 milioni di euro per l'acquisto di una prima punta che risolva le problematiche del gol che spesso e volentieri si sono presentate in stagione. Una cifra importante che sarà certificata però soltanto con il raggiungimento certo della qualificazione alla prossima Champions League.