Da Conti, Castillejo e Krunic il Milan punta a mettere insieme tra i 15 e i 20 milioni di euro. Conti è appena rientrato dal prestito al Parma e potrebbe tornare in Emilia o approfondire altre opzioni in Serie A. Per Castillejo c’è sempre il Betis, per un probabile ritorno in Liga.



Ai partenti potrebbe essersi aggiunto Krunic: si è fatto avanti lo Spezia. E, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, altri ancora potrebbero farlo nei prossimi giorni.