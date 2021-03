Un tesoro di terzino. Theo Hernandez a 23 anni è per il momento uno degli investimenti più riusciti del Milan targato Elliott. Pagato 20 milioni di euro nell’estate del 2019, Theo vale già più del doppio. Il suo impatto sulla squadra, dopo i primi mesi di apprendistato nel calcio italiano e qualche infortunio che ha rallentato l’ambientamento, è stato impressionante. Sia per numeri di gol, soprattutto nella prima stagione, che per peso specifico.



Theo è in pratica l’unico giocatore della rosa rossonera che non ha un suo doppio: Diogo Dalot si è prodigato sia sulla fascia destra sia sulla sinistra, ma lì cercare di non far rimpiangere Theo, con le sue volate e le sue intuizioni, è complicato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport al momento, anche se il c.t. Deschamps si ostina a non convocarlo per la Francia, il suo valore è salito fino a 50 milioni di euro.