Il leone vuole tornare in fretta. Inizia la sesta settimana di lavoro di Zlatan Ibrahimovic, dopo l’operazione al ginocchio sinistro: in base alle risultanze dei test e degli allenamenti dei prossimi giorni si valuterà se iniziare o meno il lavoro personalizzato sul campo di Milanello, prima del rientro in gruppo. L’obiettivo è rimetterlo in sesto per la settimana che porterà a Sampdoria-Milan del 23 agosto al Ferraris.