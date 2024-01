Milan, Theo centrale e due ballottaggi aperti: la probabile formazione in vista dell’Empoli

Pioli ha indicato la via in conferenza stampa per cercare di recuperare posizioni in classifica: tornare a vincere in trasferta. L’occasione arriva subito con la sfida in programma al Castellani domenica alle ore 12.30 contro l’Empoli di mister Andreazzoli. Leão, galvanizzato dopo essere tornato al gol in Coppa Italia contro il Cagliari, guiderà il tridente offensivo che vedrà ancora Pulisic largo a destra con Giroud terminale offensivo: l’attaccante francese è ancora in grande vantaggio su Jovic nonostante l’ottimo momento di forma dell’attaccante serbo.



LE SCELTE- Gabbia, appena tornato alla base dopo l’esperienza al Villarreal, siederà inizialmente in panchina: la coppia dei centrali sarà formata da Kjaer e Theo Hernandez con Calabria a destra e Florenzi a sinistra. A centrocampo torna Musah ma Adli è nettamente in vantaggio nel ballottaggio per completare il reparto con Reijnders e Loftus- Cheek.

LA PROBABILE FORMAZIONE: Maignan, Calabria, Kjaer, Theo, Florenzi, Loftus-Cheek, Adli, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao.