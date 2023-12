Stefano Pioli non vuole sentire parlare di ultima spiaggia ma la partita di domani contro il Sassuolo può segnare una svolta nella stagione del Milan. A San Siro si affronteranno due squadre in crisi di risultati con entrambi gli allenatori a rischio esonero. Il Diavolo deve fare la consueta conta degli infortunati e non ha grande scelta sulla formazione da opporre a Berardi e compagni.



THEO CENTRALE- Simon Kjaer può dare ancora tanto in termini di leadership e personalità, ma dal punto di vista fisico non dà più le solite garanzie. Ecco perché Hernández è stato provato con costanza da difensore centrale al fianco del nazionale danese. Le caratteristiche tecniche del francese sono più congeniali a quelle degli attaccanti del Sassuolo. Calabria giocherà a destra mentre sul versante opposto ci sarà Florenzi.



LOFTUS-CHEEK TREQUARTISTA - Con Krunic ormai fuori dal progetto, la linea dei due davanti alla difesa sarà formata da Reijnders e Bennacer con Loftus-Cheek più alto di qualche metro sulla trequarti. Giroud vuole rompere il digiuno da gol a San Siro in campionato che dura da agosto, ai suoi lati Leão e Pulisic.



Probabile formazione:

Milan (433): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo, Florenzi; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao All.: Pioli