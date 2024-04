Milan: Theo e Maignan non sono certi di restare

24 minuti fa

1

Il Milan del futuro potrebbe non avere a disposizione uno o entrambi i suoi gioielli francesi Theo Hernandez e Mike Maignan. Lo riporta il Corriere della Sera che sottolinea come nell'ultima intervista l'ad Giorgio Furlani abbia precisato che il futuro di Rafael Leao sarà in rossonero, ma ha anche sottolineato come non può rassicurare nessuno sul fatto che tutti i big rimarranno.



E per il duo francese è in ballo un discorso complicato sul rinnovo di contratto perché le cfire richieste sono entrambe fuori dagli standard attuali del club. Theo tra l'altro l'anno scorso era stato vicino al passaggio all'Atletico Madrid che aveva presentato un'offerta ufficiale al Milan. Maignan, invece è corteggiatissimo da mezza-Europa e vuole il miglior contratto possibile dato che è nel pieno della sua maturità.