Milan, Theo Hernadez non si ferma: Conceicao lo schiera ma esclude due big della rosa

Nel clima sempre più teso che si respira in casala partita di domani alle 18 al via del Mare contro ilnon può finire in secondo piano. Il Diavolo ha il dovere di risollevarsi in classifica e cercare di conquistare l'Europa, lo deve ai suoi tifosi e al club. La vigilia è stata caratterizzata dal, con il messaggio di accuse alla dirigenza e ai giocatori fatto filtrare con una parte della stampa e che ha portato il tecnico ha annunciare azioni legali contro il suo ormai ex collaboratore. Tensioni che non hanno fatto cambiare idea all'exdeciso a mettere in attoper quanto concerne l'undici che dovrà sfidare la formazione allenata dall'ex Marco

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da MilanelloLa linea difensiva, priva degli squalificati Mikee Strahinja, sarà completata da Marcoin porta, coppia centrale formata da Malicke Matteocon Kylea destraA centrocampoesordio dal 1' per Warrencentrocampista francese arrivato a fine gennaio dalSolo panchina, quindi, per YunusYossouf

Al loro posto giocherannocon il terminale offensivo che vede un testa a testa tra Tammye Santiago. A, fresco di rinnovo del contratto fino al 2030, il compito di innescare gli attaccanti aiutato dalla fantasia di Christainsulla trequarti.