Getty Images

. Il terzino del Milan, che figura tra gli undici titolari di mister Sergio Conceicao per la sfida di andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord, ha sfoggiato una. L'ex Real Madrid si è, infatti, presentato a Rotterdam con iDa quando è arrivato in rossonero,. Dal biondo platinato, al rosa (riproposto oggi a Rotterdam), passando per un blu tendente all'azzurro (in onore del compleanno del figlio Theo Jr). Questa sera, quindi, sarà difficile confondere il francese, che ormai ci ha preso gusto con questi look particolari.