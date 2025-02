Milan, Theo Hernandez chiede scusa: "Immensa frustrazione, mi scuso con compagni e tifosi. Rialziamoci, io per primo"

Si affida al proprio profilo ufficiale Instagram il numero 19 rossonero per commentare quanto successo nella serata di ieri, con il doppio giallo comminatogli da Marciniak, che ha ha lasciato la formazione di Conceicao in 10 uomini. Un evento che ha contribuito all'eliminazione del Milan dalla corrente edizione della Champions League.L'ex Real Madrid è stato il grande protagonista in negativo della serata di San Siro: verso la fine del primo tempo, il terzino francese si è fatto ammonire per una trattenuta evidente ai danni di Hadji. Nella ripresa,. Una doppia ingenuità costata cara al Milan che si trovava anche in vantaggio di un gol. Da quel momento in poi, in inferiorità numerica, la gara si è fatta in salita e il Milan non è riuscito più ad essere pericoloso, fino ad uscire dalla massima competizione europea.

, ma anche momenti dolorosi. Oggi provo un’immensa frustrazione.. Ma questo club è una famiglia e insieme ci riprenderemo. Rialziamoci tutti insieme. Io per primoForza Milan".

