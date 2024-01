Milan, 'Theo Hernandez come Maldini' e Leao reagisce così... FOTO

Theo Hernandez nelle ultime tre da difensore centrale pic.twitter.com/58SIJWIDxv —

Sembra tornato il sereno in casa. La comoda vittoria in casaha bissato quella in Coppa Italia sule dato nuova linfa ai rossoneri. Tra i tanti positivi in Toscana, si è segnalato soprattutto Tautore di una grande prestazione nell'ormai suo nuovo ruolo daIl francese si è preso ottimi voti in pagella e l'ammirazione dei suoi tifosi che ne lodano l'atteggiamento e il suo essersi messo a disposizione della squadra nel momento del bisogno.potrebbe aver trovato un nuovo ruolo al terzino che, secondo alcuni meme postati dai tifosi sui social, ormai si candida a 'nuovo Maldini'. Il fotomontaggio postato su X deve essere piaciuto anche ache l'ha ripostato anche sul proprio profilo.