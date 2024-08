Milan, Theo Hernandez: "Cooling break? Non ne avevamo bisogno". Fonseca: "Non creiamo problemi dove non ci sono"

Intervenuto a Milan TV nel post partita di Lazio-Milan,, dopo il pareggio contro la formazione capitolina, ha fatto chiarezza sulla subito virale e contestata scena del cooling break che ha visto protagonisti lui e Leao. Queste le sue dichiarazioni."Abbiamo iniziato bene la partita. Nel secondo tempo ma dopo siamo riusciti a pareggiarla e volevamo vincerla, ma non ci siamo riusciti".IL COOLING BREAK -"Eravamo entrati da due minuti, non avevamo bisogno del cooling break. Non era nulla contro squadra ed allenatore. Ora dobbiamo continuare a lavorare per vincere tutti insieme. Eravamo in campo da due minuti. Non ne avevamo bisogno. Poi la gente parla, dice cose non vere. Io e Rafa siamo sempre con la squadra per aiutare, ed è questo l'importante".

Il fatto si riferisce a quanto accaduto pochi secondi dopo la rete di Leao: la formazione rossonera si è diretta tutta verso il proprio tecnico Paulo Fonseca, tutti tranne Leao e Theo Hernandez, che hanno deciso di staccarsi dal resto del gruppo e di dissetarsi e chiacchierare fra di loro dalla parte opposta del campo. L'esterno francese ha fornito la sua versione dei fatti, chiarendo l'accaduto ( LEGGI QUI I DETTAGLI ).In seguito,, tecnico rossonero, a DAZN, ha espresso la sua opinione: "Non dobbiamo creare nessun problema, questa settimana ho parlato con i giocatori che hanno accettato la scelta. Non c'è alcun problema, io ero concentrato e non ho visto che erano lì ma penso che Theo abbia spiegato perché.. Non scappo con le scuse e in questo momento non c'è problema".