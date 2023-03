Il Milan che scenderà in campo domani sera alla Dacia Arena di Udine per la sfida di campionato contro l'Udinese potrebbe non avere a disposizione uno dei suoi punti cardine: Theo Hernandez. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il terzino francese è alle prese con una leggera indisposizione fisica che lo sta condizionando e che lo mette a forte rischio per la sfida di domani.



Hernandez sta cercando di fare il possibile per recuperare in vista della serata di domani, ma Stefano Pioli si sta comunque preparando ad una formazione che non preveda il suo utilizzo con Fode Ballo Touré che sta scaldando i motori in caso di necessità.