Stefano Pioli non potrà contare, almeno dal 1’, su Theo Hernandez e Davide Calabria. Entrambi i terzini del Milan non erano presenti ieri in ritiro perché alle prese con piccoli problemi fisici. Ecco perché il Diavolo scenderà in campo con un 3-4-3 con Florenzi e Musah esterni a tutta fascia. Da capire nei prossimi minuti se il capitano rossonero e il suo vice verranno convocati o tenuti a riposo ( più probabile la seconda opzione).



LE CONDIZIONI- Secondo le ultime indiscrezioni sia Theo Hernandez che Davide Calabria non saranno delle sfida contro il Verona perché alle prese con degli affaticamenti muscolari e quindi non al meglio della condizione. I due giocatori verranno tenuti a riposo anche in vista del turno infrasettimanale che vedranno il Milan di scena a Cagliari contro la formazione allenata da Claudio Ranieri.