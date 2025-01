Milan, Theo Hernandez è leggenda. Superato Maldini: "E' incredibile. Partita? Serve cambiare approccio"

Getty Images

Non è una rete come un'altra quella di Theo Hernandez. Non solo perché ha permesso al Milan di tornare in vita dopo il vantaggio iniziale dei lariani, ma perchéA DAZN: "Sono veramente felice, fare la storia in un club come il Milan e superare il mio idolo Paolo come numero di gol è incredibile. Devo continuare a fare tanti gol. La cosa che dobbiamo cambiare è l’approccio alle partite che è troppo molle e non va bene. Nel secondo tempo abbiamo messo più aggressività. La classifica non è per niente bella, siamo il Milan e dobbiamo stare su. Abbiamo passato un momento difficile, ma speriamo di arrivare in Champions".

