Doppietta, prestazione sublime e un T(h)eorema che torna a funzionare:. Il 23enne di Marsiglia è il terzo difensore a guadagnarsi il titolo in questa Serie A dopo il compagno di squadra Kjaer e il rivale cittadino Hakimi. Titolo più che meritato alla luce di quanto prodotto sul campo dei granata, che lo porta tra l’altro ad essereMercoledì sera il rossonero si è esibito con la sua miglior prestazione 2020/21, che gli ha permesso di registrare i record personali sia in Efficienza Tecnica (98%) che Fisica (97%), superando per la prima volta la soglia dei Top Player Europei anche a livello tattico (K-Movement 96%). Si è dimostrato accorto in fase di manovra, senza tentare passaggi ad alta difficoltà ma completando tutti quelli di medio-bassa difficoltà. Semplicità, efficacia e determinazione, visto che non ha mai perso palla negli 1 contro 1 offensivi e ha saltato l’uomo nel 50% delle occasioni. Insomma, come accade spesso per le partite che lo vedono in campo, nel finale (di stagione)Impressionante, come la chiusura del match con una potenza di gioco media in fase di non possesso superiore ai 16 W/kg.