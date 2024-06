Redazione Calciomercato

Milan, Theo Hernandez e una valutazione che fa discutere

La vicenda Theo Hernandez terrà banco in casa Milan almeno fino al termine dell’Europeo, ovvero fino alla data prevista per il vis a vis tra i suoi agenti e la dirigenza rossonera per parlare del futuro. Secondo Marca, la valutazione di 90 milioni fatta dal club ha raffreddato gli interessi di Psg, Real Madrid e Bayern Monaco.