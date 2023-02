Il Milan torna a vincere, 1-0 al Torino grazie alla rete di Giroud che sfrutta il cross di Theo Hernandez. Proprio il terzino francese, capitano di serata, parla a Dazn al termine dell'incontro: "Sono tre punti molto importanti. Perché ci sono state partite che non abbiamo saputo giocare bene, ma con questa partita andiamo avanti. Quando perdi tante partite così è tutto mentale, ma siamo una squadra forte, siamo uniti anche grazie ai tifosi e andiamo avanti.



L'esultanza con Giroud? Anche a lui mancava fare gol e l'ha fatto.



Il ritorno di Ibrahimovic? Vuole sempre di più, è un altro allenatore-giocatore. La vittoria è arrivata anche grazie a lui.



Gli ottavi di Champions? Vogliamo vincere. Sappiamo che è difficile, dobbiamo lavorare bene in questi giorni per affrontare la partita al 100%.



Quanto manca per rivedere Theo al 100%? Dopo il Mondiale sono stato giù di morale, ma ora torno".