Secondo Tuttosport, il calo di Theo Hernandez può essere legato anche all'addio di Paolo Maldini, suo mentore e uomo che per primo ha creduto in lui, portandolo al Milan dopo l'avventura tutt'altro che positiva al Real Madrid. La partenza a rilento del francese, in ogni caso, porta il Milan a delle riflessioni. Stando a quanto riportano, se in estate arrivasse un'offerta monstre per il terzino, ecco che il Milan non rifiuterebbe in maniera secca, ma valuterebbe l’entità della cifra proposta.