Theo Hernandez, terzino del Milan, autore di una doppietta contro il Torino, nel roboante 7-0 rossonero, parla a Sky Sport: "Una vittoria meritata, abbiamo dimostrato tanto fin dai primi minuti. Sono felice, pensiamo già alla prossima partita. Dopo la Juve? Sapevamo che mancavano 4 partite. Contro la Juve abbiamo fatto una vittoria spettacolare che ci ha ridato confidenza e fiducia".



SULLA CHAMPIONS - "Dobbiamo ancora lavorare duro per l’obiettivo Champions ma ancora manca un po".



MALDINI - "È come il mio miglior amico. Mi ha appoggiato in ogni momento”.



L'OBIETTIVO - "Lavoro ogni giorno e il mio obiettivo è di vincere col Milan, aspetto la chiamata della Nazionale francese".