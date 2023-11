Theo Hernandez non prenderà parte a Milan-Udinese, undicesima giornata di Serie A: Pioli schiera Florenzi dal primo minuto sulla corsia di sinistra in sostituzione del francese, per il quale non erano stati comunicati problemi fisici fino alle vicinanze della partita. Ora invece, dagli ambienti rossoneri filtra la notizia di una contusione alla caviglia, che ha escluso il vicecampione del Mondo dalla lista dei giocatori a disposizione del tecnico.