Milan, Theo Hernandez out contro la Roma: chi gioca al suo posto

Getty

Rimangono due partite per chiudere la stagione e negli ultimi due turni di Serie A i rossoneri di Sergio Conceicao provano a giocarsi le ultimissime chance, ormai risicate, di staccare un pass per le competizioni europee, missione fallita in coppa con la sconfitta contro il Bologna in finale. La 37esima giornata offre lo scontro diretto all'Olimpico con i giallorossi di Claudio Ranieri, un appuntamento in cui è vietato fallire e nel quale il Diavolo non potrà contare su diversi giocatori.

- La notizia dell'ultim'ora infatti è il forfeit di. Il terzino francese, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha evidenziato una, particolarmente dolorosa e tale da costringerlo a saltare la sfida con i giallorossi.Con il francese assente ancheper l'inglese di proprietà del Manchester City, anche lui fuori dai giochi.- Theo Hernandez e Walker allungano quindi la lista degli indisponibili in vista dello scontro diretto per l'Europa: restano fuori ancheancora alle prese con une con la stagione che potrebbe essere già finita, e, per un'

- Conceicao è dunque costretto a rivedere la formazione da schierare contro la Roma. Maignan e il terzetto difensivo Tomori-Gabbia-Pavlovic sono abbastanza saldi, il tecnico portoghese sembra aver individuato anche chi dovrà agire sulla corsia mancina al posto di Theo Hernandez: la scelta è destinata a ricadere su, che cambierà fascia. Chi dunque a destra? In pole, lo statunitense è nettamente in vantaggio su Filippo Terracciano.Per il resto più Youssouf Fofana che Ruben Loftus-Cheek con Tijjani Reijnders in mezzo al campo, davanti Santiago Gimenez favorito su Luka Jovic per completare il tridente con Christian Pulisic e Rafael Leao.

